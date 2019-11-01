НБУ очікує скорочення транзиту газу втричі

Обсяг транзиту природного газу через Україну може скоротитися з близько 90 мільярдів кубічних метрів в 2019 році до 50 мільярдів у 2020 році і до 30 мільярдів з 2021 року.

Про це йдеться в базовому прогнозі Національного банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Прямі втрати економіки в порівнянні з обсягами транзиту на рівні 2019 становитимуть 0,6% ВВП в 2020 році і 0,9% ВВП в 2021 році і в подальшому.

"Однак розглядаються й альтернативні сценарії, які передбачають як більш високі, так і більш низькі обсяги транзиту", - наголошується в документі.

Нацбанк нагадав, що щорічні надходження України від транзиту становлять близько 3 млрд доларів.

"Його припинення призведе не тільки до прямих втрат валютних надходжень, а й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки і забезпечення власних потреб України газом в цілому", - зазначає НБУ, вказуючи, що наразі переговори про новий контракт по транзиту російського газу тривають , і визначеності в цьому питанні немає.

Нагадуємо:

Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів.

За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.

Українська сторона і ЄК пропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Росія наполягає на продовженні терміну дії існуючого угоди на рік з прокачуванням 10-15 млрд куб. метрів. Термін дії поточного контракту закінчується 31 грудня.