"Нафтогаз" різко підвищив ціну на газ для промисловості
НАК "Нафтогаз України" в листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% -19,6% у порівнянні з жовтнем.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5,861 тис - 6,463 тис грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
"Така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - заявили в компанії.
Економічна правда
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