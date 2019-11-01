"Нафтогаз" різко підвищив ціну на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" в листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% -19,6% у порівнянні з жовтнем.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5,861 тис - 6,463 тис грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"Така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - заявили в компанії.

Економічна правда