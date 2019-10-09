Коболєв: "Газпром" може відновити постачання газу до України у 2020 році

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що ПАТ "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими нормами.

Про це він сказав під час Українського газового форуму, передає Інтерфакс-Україна.

"Як тільки у нас будуть підписані договори про приєднання, і як тільки ми впровадимо європейські норми роботи ринку газу, "Газпром" зможе прийти на український ринок і поставляти газ споживачам в такій кількості, як вони побажають.

Більш того, вони можуть робити це досить ефективно, якщо їх цінова політика буде дешевше, ніж у європейських постачальників", - зазначив Коболєв.

Він додав, що Газпром відмовляється виконувати нинішній контракт з НАК через політичний підтекст, і після закінчення цього контракту компанія може знову вийти на український ринок.

"Я не здивуюся, якщо 1 січня ми побачимо "Газпром експорт" постачальником газу для великих українських споживачів, підприємств різної сфери", - заявив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Україна з 2015 року не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром".

Під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС, повідомив за підсумками Шефчович.

Щодо тривалості контракту, об’ємів та тарифів домовленості наразі немає.

Українська сторона і ЄК пропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Росія наполягає на продовженні терміну дії існуючого угоди на рік з прокачуванням 10-15 млрд куб. метрів. Термін дії поточного контракту закінчується 31 грудня.

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.