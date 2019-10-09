В Україні ростуть продажі безалкогольного пива

За 8 місяців 2019 року продажі безалкогольного пива зросли на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становили 288,4 мільйонів гривень.

Про це повідомив провідний аналітик компанії Pro-Consulting Артем Чорний, передає НВ Бізнес.

За словами маркетинг-директора AB InBev Efes Україна Анни Руденко, за шість місяців цього року ринок безалкогольного пива зріс на 5% в порівнянні з січнем-червнем минулого року, при цьому продажі з заводів виросли на 21%.

"Темпи зростання ринку безалкогольного пива випереджають ринок алкогольного, який також зростає, але на 2,2%", - сказала вона.

"Ріст продажів безалкогольного пива - світовий тренд. У першу чергу, це пов'язано з популяризацією здорового способу життя. Безалкогольне пиво також є менш калорійним", - зазначив Чорний.



В Україні частка безалкогольного пива в загальному обсязі ринку за підсумками восьми місяців складає 1,8%, говорить генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

"Якщо порівнювати, наприклад, з Німеччиною, то там безалкогольні сорти займають більше 7% пивного ринку. Зате пропозиція в цьому сегменті стає дедалі більше. Наприклад, Carlsberg Ukraine представив Baltika № 0 зі смаком пшеничного солоду, Уманьпиво відновило виробництво Waissburg 0, AB InBev Efes Україна випускає BUD Prohibition, імпортує Hoegaarden Radler Agrum і Hoegaarden Radler Lemon", - йдеться у повідомленні.

З 2016 по 2018 роки обсяг виробництва безалкогольного пива, за даними Державної служби статистики, зріс на 21,5%.

"Пояснити це можна тим, що зараз практично у кожної пивоварні є свій сорт безалкогольного пива, раніше він був тільки у великих виробників. Однак зі зростанням попиту та удосконаленням технології, більшість пивних виробників охопили і цей сегмент", — сказав Ігор Кисіль.

"Світовий ринок безалкогольного пива продовжить розвиватися разом з трендом здорового способу життя. Ще потрібно більше інновацій в даній категорії, активна робота компаній-виробників, спрямованих на підвищення якості та смакових характеристик продукції", - вважає Артем Чорний.

За його словами, в Україні ринок має хороший потенціал для подальшого зростання.