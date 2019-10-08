Забудовник Вавриш прокоментував свої заморські подорожі з Богданом

Колишній чиновник КМДА бізнесмен-забудовник Андрій Вавриш, якого двічі фіксували у спільних закордонних поїздках разом з главою офісу президента Андрієм Богданом, запевнив, що вони з главою ОП друзі і ця дружба ніяк не впливає на бізнес Вавриша.

Джерело: "Громадське"

Вавриш про поїздку в компанії Богдана до Туреччини: "Їздили просто з дітьми. Був такий фототур, хлопці організовували — велика група, яка їздила фотографувати найкращі місця. І ми просто зрозуміли, що треба до когось приєднатися, бо самим такі речі організовувати складно. До речі, я вам раджу — дешево, недорого, досить цікаво.

Про дружбу з Богданом: "Ми знайомі майже 10 років. Познайомилися десь за неформальних обставин. Дружимо просто, і все… А що я можу з цим зробити? Це на мене накладає певну відповідальність. Я розумію, що я не можу бути дотичним до багатьох речей, які раніше міг собі дозволити".

Деталі: Журналісти перестріли Вавриша на відкритті Латвійського скверу, який відкривав мер міста Віталій Кличко 7 жовтня. У 2015 році Кличко звільнив Вавриша з КМДА.

Вавриша називають одним із "смотрящих" у Києві. Журналістам він сказав, що просто займається девелоперським бізнесом, а будь-який об'єкт і так втручається в "міську тканину".

За його словами, з Кличком його пов’язує тільки те, що "він мер міста, в якому він живе".

Також Вавриш запевнив, що не знає, чи впливає на процеси в Києві народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя!" Вадим Столар.

Що було раніше: у липні Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його "своїм людям" – гендиректору компанії "SAGA Development" Андрію Вавришу, або гендиректору холдингу "1+1 Media" Олександру Ткаченку.

Вавриш один з найбільших забудовників в столиці, засновник і керівник компанії "Сага Девелопмент", учасник забудови Рибальського півострова.

У серпні Богдан і "куратор від Зеленського" Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук. Гості відпочивали на приватній яхті.

А на початку жовтня їх помітили в аеропорту Туреччини.

Передісторія:

Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.

Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився, а новий уряд звільнення Кличка погодив.

Звільнити Кличка мають за рішенням президента, однак Володимир Зеленський відповідного указу не видавав.

За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).

Ткаченко уже подав декларацію кандидата на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

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Українська правда