ЄБРР і ЄС виділили 70 мільйонів євро трьом українським банкам

Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк і ОТП Банк підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку і Євросоюзом кредитну угоду на суму майже 70 млн євро в гривневому еквіваленті в рамках програми фінансування місцевих малих підприємств EU4Business.

Церемонія підписання угоди відбулася в офісі ЄБРР у ​​вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Райффайзен Банк Аваль отримає кредит в розмірі 25 млн євро в гривневому еквіваленті, ПроКредит Банк - 20 млн євро в гривневому еквіваленті, ОТП Банк - 25 млн доларів в гривневому еквіваленті.

Загальний ліміт програми становить до 120 млн євро в гривні.

"Ці кошти будуть надаватися на інвестиції, а також для цілей оборотного капіталу МСП, які є двигуном місцевої економіки і створили майже 80% робочих місць в країні", - відзначили в ЄБРР.