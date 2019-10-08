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ЄБРР і ЄС виділили 70 мільйонів євро трьом українським банкам

Вівторок, 8 жовтня 2019, 11:34

Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк і ОТП Банк підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку і Євросоюзом кредитну угоду на суму майже 70 млн євро в гривневому еквіваленті в рамках програми фінансування місцевих малих підприємств EU4Business.

Церемонія підписання угоди відбулася в офісі ЄБРР у ​​вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Райффайзен Банк Аваль отримає кредит в розмірі 25 млн євро в гривневому еквіваленті, ПроКредит Банк - 20 млн євро в гривневому еквіваленті, ОТП Банк - 25 млн доларів в гривневому еквіваленті.

Загальний ліміт програми становить до 120 млн євро в гривні.

"Ці кошти будуть надаватися на інвестиції, а також для цілей оборотного капіталу МСП, які є двигуном місцевої економіки і створили майже 80% робочих місць в країні", - відзначили в ЄБРР.

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