Ціни на нафту перейшли до зростання

Ціни на нафту підвищуються на азіатських торгах на тлі надій на те, що США і Китаю вдасться досягти прогресу в торгових переговорах, які відбудуться на цьому тижні.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 становить 58,68 долара за барель, що на 0,33 долара (0,57%) вище за рівень закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів знизилася на 0,02 долара (0,03%), до 58,35 долара за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 0,31 долара (0,59%) - до 53,06 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії контракт впав в ціні на 0,06 долара (0,11%), до 52,75 долара за барель.

Увага учасників ринку зосереджена на торгових переговорах США і Китаю, які відновляться в четвер після тривалої перерви.