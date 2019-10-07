Трамп погрожує знищити економіку Туреччини: я це вже робив

Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю знищити та стерти" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як я вже твердо заявляв раніше, і просто ще раз зазначу, що якщо Туреччина зробить щось, що я, за своєю великою і незрівнянною мудрістю, вважаю поза межами, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я це робив раніше!)", - написав він у своєму Twitter.

"Вони повинні, з Європою та іншими, наглядати за захопленими бійцями та сім'ями ІДІЛ. США зробили набагато більше, ніж хто-небудь міг очікувати, включаючи захоплення 100% халіфату ІДІЛ. Настав час для інших в регіоні, дехто з них дуже заможний, захищати власну територію. США великі!", - додав Трамп.

Напередодні стало відомо, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Нагадаємо, Туреччина оголосила, що цього тижня почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який здебільшого контролюється курдськими загонами YPG, яких Анкара вважає терористами і які є союзниками США.

Торік турецька ліра впала до історичного мінімуму через санкції США.

Європейська правда