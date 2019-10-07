Ціни на нафту стабілізувалися після падіння напередодні

Ціни на нафту коливаються між зростанням і зниженням у понеділок на сигналах про потенційні складнощі на торгових переговорах США і Китаю, які стартують на цьому тижні.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 становить 58,31 долара за барель, що на 0,06 долара (0,1%) нижче за рівень закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів в п'ятницю ціна цих контрактів зросла на 0,66 долара (1,14%), до 58,37 долара за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 0,01 долара (0,02%) - до 52,82 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії контракт впав в ціні на 0,36 долара (0,69%), до 52,81 долара за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала на 4,4%, WTI - на 5,5% на тлі слабких статданих. При цьому у п'ятницю ціни зросли, в тому числі, завдяки даним Baker Hughes.

Нафто-сервісна компанія повідомила про зниження числа діючих нафтовидобувних установок в США за минулий тиждень на 3 одиниці - до 710 установок. Кількість діючих установок скорочується вже сім тижнів поспіль.