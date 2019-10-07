Трамп: Син Байдена міг щомісяця отримувати від Burisma до 100 тисяч доларів

Президент США Дональд Трамп заявив про "зобов'язання" дослідити "можливу корупцію" у справі щодо сина Джо Байдена Хантера, який був членом ради директорів компанії Burisma.

Джерело: Twitter Дональда Трампа

Деталі: За словами президента США, Хантер Байден отримував від Burisma щомісяця 100 тисяч доларів, при тому, що не мав досвіду роботи в енергетиці.

Дослівно: "Він (Хантер Байден - ред.) також отримав 1,5 мільярда доларів від Китаю, попри відсутність досвіду та без видимих ​​причин".

"Як заявили юристи та інші, як президент я маю обов'язок вивчити цю можливу або ймовірну корупцію", заявив Трамп.

Він додав, що "фейкові новини" мають припинити виправдовуватися за те, що є абсолютно недозволеним".

"Джо (Байден - ред.) заявляв, що він ніколи не мав справ з українською компанією, а потім стало відомо, що він грав у гольф з босом компанії та Хантером", - додав Трамп.

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Передісторія:

Раніше FoxNews оприлюднило нотатки розмови з екс-генпрокурором Віктором Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що Шокін розповів, як під тиском з боку США був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Хантер Байден.

Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це "не було в інтересах Джо та /або Хантера Байдена".

Порошенко запевняє, що не давав вказівок закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії на виборах президента США 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала формальне розслідування дій Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент– відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Вони говорили про справу Хантера Байдена.

Зеленський у свою чергу заявив, що Україна не зобов’язана розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

4 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ проводить аудит старих проваджень і перегляне усі кримінальні провадження, зокрема, і ті, що стосувалися компанії Burisma.