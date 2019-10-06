Імпортний секонд-хенд охопив понад 75% ринку легкових авто

У вересні українці зареєстрували 23 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто, що в 3,2 разу більше, ніж всіх нових легкових авто за той же місяць.

Про це повідомляє "Укравтопром".

У порівнянні з вереснем минулого року реєстрації імпортованих легкових авто, що були в експлуатації, зросли на 126%, а їх частка на первинному ринку збільшилася з 60% до 76%.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця був Volkswagen Passat. У вересні українці привезли і зареєстрували 1,46 тисяч старих Пасатів.

Другим став Renault Megane, минулого місяця на українські номери перейшли 1,315 тисяч авто цієї моделі.

На третьому місці Skoda Octavia з результатом 1203 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого 912 реєстрацій.

Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus – 798 шт.

"Всього з початку року українську прописку отримали 321,6 тисяч ввезених з інших країн вживаних легкових авто, що в 4,5 разу більше, ніж роком раніше", - повідомляє асоціація.

Нагадаємо, що ринок нових легкових автомобілів за той же період становив всього 61,7 тисяч машин.

Економічна правда