Україна за рік зменшила експорт цукру більш ніж на чверть

За вересень-серпень 2018-2019 років українські виробники експортували 409,8 тисяч тонн цукру на 144,3 млн доларів, що майже на 27% менше ніж минулого року – 564,0 тисяч тонн.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укрцукор".

Окрім того, відзначають в асоціації, відбулись незначні зміни в географії експортних поставок.

"Ми можемо відзначити деяку зміну географії поставок. Хоча лідером імпорту у нас залишається Узбекистан, відвантаження в цю країну суттєво зменшились - з 210 до 96 тисяч тонн", - прокоментувала заступник голови правління "Укрцукру" Руслана Яненко.

За її словами, на друге місце піднявся Азербайджан (74 тисяч тонн), який посідав 3-тє місце в попередньому сезоні (43 тисяч тонн), а на третьому місці розмістився Таджикистан (36 тисяч тонн.

Щодо наступного сезону, експерт спрогнозувала очікуване підвищення цін на цукор на Лондонській біржі, що безумовно відзначиться і на внутрішньому ринку. Ще одним фактором здорожчання є світовий дефіцит та скорочення виробництва цукру в Україні.

"Серйозним конкурентом в наступному сезоні може стати Росія, яка очікує перевиробництво солодкого піску і, відповідно, боротьба за ринки Середньої Азії буде більш запеклою", - пояснила Яненко.

За оцінками аналітичного відділу асоціації, експорт цукру в 2019/2020 МР році становитиме орієнтовно 300 тисяч тонн.

Економічна правда