Google виявив уразливість в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi
Неділя, 6 жовтня 2019, 11:08
Компанія Google виявила вразливість в коді ядра операційної системи Android, яка дозволяє зловмисникам отримувати доступ до пристроїв.
Про це пише "Комерсант".
Експерти компанії вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.
Йдеться про телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії.
Раніше ізраїльська компанія Check Point виявила вразливість смартфонів на платформі Android для фішингових СМС-атак.
До усунення проблема могла зачепити в тому числі пристрої Samsung, Huawei і LG.
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