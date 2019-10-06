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Google виявив уразливість в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi

Неділя, 6 жовтня 2019, 11:08

Компанія Google виявила вразливість в коді ядра операційної системи Android, яка дозволяє зловмисникам отримувати доступ до пристроїв.

Про це пише "Комерсант".

Експерти компанії вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

Йдеться про телефони під управлінням Android 8.x і пізніші версії.

Раніше ізраїльська компанія Check Point виявила вразливість смартфонів на платформі Android для фішингових СМС-атак.

До усунення проблема могла зачепити в тому числі пристрої Samsung, Huawei і LG.

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