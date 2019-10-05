Техніка "Київавтодору" готова до осінньо-зимового періоду на 87% - гендиректор

Гендиректор "Київавтодору" Олександр Густєлєв заявив, що спецтехніка комунального підприємства готова до використання в осінньо-зимовий період на 87%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Густелєва, усього для зимового періоду готують 531 одиницю спецтехніки.

"Серед всієї техніки варто відзначити подарунок уряду Німеччини за особистою домовленістю мера столиці Віталія Кличка: це 17 багатофункціональних машин марок Mercedes і MAN.

Машини не нові, проте мають значний технічний ресурс і використовуються київськими дорожниками повсякденно. На дорогах столиці ці машини успішно працюють з 2016 року", - додав він.

"Весь теплий період року йде підготовка до зими. І вже в серпні дорожньо-експлуатаційні управління забезпечені сіллю на 87-92% від потреби. Це один з кращих показників в Україні", - зазначив гендиректор "Київавтодору".

За його словами, згідно з планом підготовки до осінньо-зимового періоду, до 1 листопада "Київавтодор" має заготовити 38 тисяч тонн солі. Наразі у дорожньо-експлуатаційних управліннях - вже майже 40 тисяч тонн.