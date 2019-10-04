Офіційні особи США лобіювали інтереси Mastercard і Visa в ряді країн, включаючи Україну – Reuters

Торгові представники США на прохання Mastercard і Visa в кінці минулого року переконали Індонезію послабити правила, що регулюють її нову внутрішню платіжну систему.

Про це пише Reuters.

Reuters посилається на дані джерел, а також електронне листування, яка опинилося в розпорядженні агентства.

За словами співрозмовників, зміна правил дозволить американським компаніям обробляти транзакції по кредитних картах без необхідності співпрацювати з місцевою компанією в Індонезії.

Рішення Індонезії стало великої лобістською перемогою американських платіжних компаній в спробах обійти цілий ряд нових правил в Азії та інших країнах, що стосуються зберігання даних або просування місцевих платіжних систем.

Зусилля по лобіюванню в Індонезії були детально викладені в більш ніж 200 сторінках електронних листів між торговими представниками США і керівниками компаній-виробників карток, які Reuters отримала відповідно до Закону США про свободу інформації.

Електронні листи, датовані періодом з квітня 2018 року по серпень 2019 року, також показали, що Mastercard через Управління торгового представника США (USTR), виступала проти нових правил обробки даних і локальних платіжних систем в Індії, В'єтнамі, Лаосі, Україні та Гані.

Жодних інших подробиць щодо участі України в цій історії Reuters не наводить.

Електронні листи свідчать, що Visa брала участь в декількох обговореннях.

Індонезійські правила вимагали б, щоб іноземні фірми обробляли транзакції по кредитних і дебетових картах в партнерстві з місцевою платіжною мережею Індонезії, відомої як National Payment Gateway.

Рішення вдарило б по (американським - ЕП.) компаніям, скоротивши їх доходи в Індонезії, пише Reuters.