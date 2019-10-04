Apple збільшить випуск iPhone 11 через високий попит

Apple Inc. повідомила своїм постачальникам, що збільшить на 10% випуск смартфонів iPhone 11 для забезпечення більш високого, ніж очікувалося, попиту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Nikkei Asia Review.

Це означає приріст на 7-8 млн телефонів. Apple представила три нові моделі iPhone 11 у вересні.

У США ціни на них починаються з 699 доларів, що на 50 доларів менше вартості попередньої моделі iPhone XR на старті продажів рік тому.

Зниження цін має стимулювати покупців швидше оновлювати свої смартфони та інші пристрої.

iPhone 11, як і його попередник, оснащений 6,1-дюймовим IPS-екраном Liquid Retina. З нововведень - друга камера з матрицею 12 мегапікселів для ширококутної зйомки, режим Night Mode для зйомки в темних приміщеннях або вночі, дворазовий оптичний зум і зйомка в 4К зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Також нова модель зможе записувати "слоу-мо" з фронтальної камери.

Час роботи iPhone 11 збільшено на годину в порівнянні з iPhone XR.

Він представлений в шести кольорах - лавандовому, зеленому, чорному, білому, жовтому і червоному.