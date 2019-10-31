Милованов пропонує взяти 4 мільярди для держпідтримки АПК із відсотка з продажу держземель

Міністр економіки Тимофій Милованов пропонує для забезпечення держпідтримки АПК на рівні 8,48 мільярдів гривень взяти 4 мільярда з відсотка від продажу держземель при запуску ринку.

Про це він сказав на брифінгу в Кабміні, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас буде ринок землі, деякі держземлі будуть приватизовані, надходження від цього можуть бути надані як держпідтримка. Зараз в бюджеті є 4,4 млрд грн, один з варіантів знайти ще 4 млрд грн - відсоток від продажу держземель надати на підтримку фермерам", - заявив Милованов.

Заступник міністра Тарас Висоцький зазначив, що орієнтовно при запуску ринку землі надходження від продажу госземель в четвертому кварталі 2020 року можуть скласти 7 млрд грн.

Зазначимо, що Міністерство економіки підтримує внесення поправки в законопроект про держбюджет на 2020 рік про збереження в наступному році обсягу підтримки АПК на рівні 1% ВВП, або 8,4 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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