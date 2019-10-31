Нефьодов відповів на звинувачення у низьких доходах від митниці

Митні платежі у липні-жовтні 2019 року виросли на 2,4% або на 106 мільйонів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов написав у Facebook.

"Ось динаміка митних платежів за той час, поки наша команда створює Нова митниця. При цьому вартість оподаткованого імпорту за цей час знизилась на 0.8% (газ і нафта падають в ціні на світових ринках). То хто запускає міф, що "у Нефьодова не дуже виходить?", - підкреслив він.

"Вчора було цікаве обговорення на комітеті податкової та митної політики. Зараз йде гойдалка - ми або робимо системну реформу митниці і звільняємо старі кадри (перші 500 вже готуються на вихід) або "не розхитуємо човна і використовуємо ті ж методи, що і раніше".

Під цю гойдалку запускаються купи міфів. Просто думайте, кому це вигідно", - додав голова митниці.

За словами Нефьодова, його завдання - будувати митницю, яка працює по закону, а не по телефонному праву.

"Моє завдання просте як двері - будувати митницю, яка працює по закону, а не по телефонному праву. Яка користується довірою суспільства. Яка платить співробітникам адекватні зарплати - але і карає всіх неадекватів у власних рядах.

Яка працює швидко і непомітно для білих імпортерів-експортерів. Точно знаю, що більшість членів комітету поділяють таке бачення. І перемогти корупційну гідру ми можемо тільки разом. То зробимо їх разом?", - написав голова митної служби.

Нагадаємо:

В інтерв'ю УП голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Офіс президента користується послугами колишнього голови Служби безпеки ексвіце-прем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського для консультацій щодо митниці.

"Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажемо так, дуже не вдається", - сказав Богдан.

Богдан заперечує, що Хорошковський є "тіньовим керівником" митниці. За словами керівника ОПУ, команда Зеленського обрала консультантом Хорошковського, тому що його рекомендували "і друзі і недруги". Мовляв, за 2 роки поки Хорошковський очолював митницю, доходи зросли в 4 рази.

Керівник ОПУ називає чинного керівника митниці Максима Нефьодова "професійною людиною з чистими помислами", однак вказує, що стара системи митниці, яка ще на сьогоднішній день керує, робить усе, щоб саботувати як діяльність Нефьодова, так і життя країни, оскільки доходи від митниці впали дуже суттєво.

Богдан зазначив, що не знає, чи дослухається Нефьодов до Хорошковського, але має надію, що співпраця приведе до позитивних результатів.

На запитання, чи можливе призначення на посаду Хорошковського Богдан зазначив, що цьому заважає "бекграунд" політика.

Економічна правда