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Укравтодор підписав із китайцями меморандум про будівництво кільцевої дороги навколо Києва

Четвер, 31 жовтня 2019, 15:05

Укравтодор та китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd підписали меморандум про співробітництво в рамках реалізації першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва "Транспортне сполучення між М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп".

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

За словами міністра інфраструктури Власдислава Криклія, підписання меморандуму є важливим етапом співробітництва для початку будівництва кільцевої дороги навколо міста Києва.

"Наша мета - за 5 років забезпечити 40% зростання економіки країни, і для цього нам необхідно забезпечити масштабне будівництво по всій державі. Будь-який інфраструктурний проект дає віддачу з найбільшим мультиплікатором. Кожен вкладений долар сьогодні  через рік буде давати плюс 2 долари для економіки", - підкресли він.

"Ми дуже раді, що компанія  Poly Changda Engineering поділяє наші великі інвестиційні плани, і особливо в таких важливих проектах, як Велика кільцева дорога навколо міста Києва. В Україні ще не було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проекти саме з великими надійними стратегічними партнерами", - додав міністр.

Криклій очікує, що сторони зможуть швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні розрахунки та з наступного року приступити до будівництва.

Економічна правда

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Укравтодор дороги

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