Право на вилов та розведення риби тепер можна отримати через ProZorro

Міністерство енергетики та захисту довкілля прийняло постанову, згідно з якої резерви лімітів на промислове добування риби будуть поділені на лоти і виставлені на онлайн-аукціон через ProZorro



Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.



В міністерстві наголошують, що постанову було розроблено, бо в Україні не використовується резерв затверджених лімітів для промислового добування риби, а це приблизно 15% квотованих видів риб.

"Інакше кажучи ресурс, який можна використовувати, а це близько 2000 тонн квотованих видів просто-напросто був не розподілений. Відтак, не приносив нашій економіці жодної копійки", - заявляють в міністерстві.

Наголошується, що ініціатива дасть доступ новим гравцям на ринку інвестицій, тому що раніше ця процедура була заблокована відсутністю порядку їх реалізації, а 85 % квот які зараз використовуються, були розподілені безоплатно господарствами по заявочному принципу.

"До прикладу, приходила особа і говорила комісії, що хоче виловлювати рибу – і комісія говорила "так" або "ні". Звісно, що це створювало корупцію – держава ж не отримувала жодної копійки", - коментує прес-служба Мінекоенерго.

В міністерстві пояснюють, що з прийняттям постанови, із резерву держава формуватиме лоти. Наприклад, у Київському водосховищі не розподілені 15% ліміту, у цьому році це 170 тонн риби: з цього обсягу будуть сформовані лоти по 5% від цього ліміту, які виставлять на онлайн аукціоні через платформу ProZorro.

Розробкою документів по водних об’єктах займатиметься Агентство Рибного Господарства, воно ж формуватиме лоти і виставлятиме їх на аукціон.



Наголошується, що міністерство не може запровадити онлайн-аукціони на продаж всієї риби, адже існують підприємства, де квоти вже розподілені, їх забрати неможливо, бо це знищить галузь.



Також очікується, що постанова викорінить корупцій у цій галузі, адже раніше людина, яка хотіла займатися такою діяльністю самостійно йшла в інститут, замовляла дослідження водного об’єкту і вже потім подавала документи на розгляд в Держрибагенство, де при прийнятті рішень було багато суб’єктивних факторів.

"Чиновники більше не вирішуватимуть в одноосібному порядку кому надавати право на вилов та розведення риби – відтепер цей процес відбуватиметься через онлайн аукціоні на платформі ProZorro", повідомляє Мінекоенерго.



Економічна правда