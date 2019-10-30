Дубілет назвав топ-5 завдань міністра Кабінету міністрів

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав своїми пріоритетними завданнями тотальну діджіталізацію Кабміну, реорганізацію структури міністерств, об'єднання реєстрів особистих даних, реформу Державної служби статистики і перепис населення.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

1. Тотальна діджіталізація.

"Потрібно спростити, дерегулювати все, що можливо, а те, що залишиться - перевести в електронну форму. Це дозволить зробити всі процеси ефективнішими та прозорішими.

Я сподіваюся, що до кінця 2019 року ми переведемо практично всі ключові процеси в секретаріаті Кабміну і, можливо, ще в парі міністерств, які будуть брати участь в пілоті. Протягом першого півріччя 2020 року поширимо це на всі міністерства", - сказав Дубілет.

2. Реорганізація міністерств.

"Ми хочемо зробити структуру міністерств більш пласкою, тобто скоротити кількість рівнів ієрархії та централізувати всі другорядні функції", - заявив міністр.

"Ми виділили близько 19 напрямків (наприклад відділ кадрів, бухгалтерія, захист праці, антикорупційний департамент), які можна централізувати, щоб міністерства займалися своїм безпосереднім завданням - формували і реалізовували політику.

Я розраховую, що ми зможемо правильно їх об'єднати, можливо, виділити для них якісь будівлі окремо від Грушевського. А на Грушевського потрібно зібрати якомога більше ключових міністерств, які формують політику", - підкреслив Дубілет.

3. Об'єднання реєстрів персональних даних.

"Об'єднання реєстрів - це один з топ-проектів. У нас зараз багато розрізнених реєстрів, і ми хочемо зробити так, щоб по українцях був єдиний реєстр. Це можна зробити на базі того ж реєстру МВС, тому що вони видають паспорти, і там зараз досить повна інформація про громадян.

"Моя мрія полягає в тому, щоб вам не потрібно було, умовно кажучи, заповнювати якісь документи, щоб пройти реєстрацію в якомусь держоргані або навіть комерційній структурі, наприклад, в банку.

Для цього потрібно створити єдиний реєстр, щоб навколо нього правильно будувати всі сервіси", - резюмував Дубілет.

4. Реформа Державної служби статистики.

20 жовтня, Кабмін віддав Держстат в управління Дубілету. За його словами, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - ред.) для всіх ключових органів влади.

Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату", - заявив він.

5. Перепис населення.

"Перепис населення досить великий і дорогий проект. На нього в бюджеті на наступний рік виділено 3,4 млрд грн - величезні гроші. Я сподіваюся, ми зможемо знайти спосіб зібрати дані про населення набагато дешевше", - сказав міністр Кабінету міністрів.

Дубілет заявив, що перерахував лише невелику частку проектів. Серед інших він виділив відмову від урядових газет, що публікують закони.

"Наприклад, я хочу закрити газети "Урядовий кур'єр" та "Голос України", тому що публікація законів на папері - це ж якийсь середньовічний архаїзм. Робити це, замість того, щоб публікувати на сайті і не чекати виходу в друк", - вважає міністр Кабінету міністров.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Проміняти Monobank на Кабмін: Дмитро Дубілет про колишніх партнерів, держслужбу і боротьбу з "жерстю".

Економічна правда