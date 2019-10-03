УЗ створила у Facebook спільноту для обговорення публічних закупівель

Укрзалізниця в соціальній мережі Facebook створила спільноту "Прозора залізниця" для відкритого обговорення публічних закупівель компанії.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Це неформальний майданчик для комунікації компанії з громадськими організаціями, ЗМІ, постачальниками і покупцями у системі Prozorro з приводу публічних закупівель залізничної галузі", - йдеться у повідомленні.

"Два тижні тому ми презентували стратегію закупівель товариства на 2019-2021 роки. А вже сьогодні запрошуємо усіх, кого цікавить ця тема, приєднатися до групи "Прозора залізниця" в Facebook. Це відкритий майданчик для діалогу з партнерами, клієнтами, громадськими організаціями та ЗМІ", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

За його словами, учасники спільноти "Прозора залізниця" будуть отримувати від компанії актуальну інформацію про конкретні кроки і результати втілення стратегії закупівель та антикорупційної програми Укрзалізниці.

Також учасники зможуть повідомляти про порушення під час закупівель філій УЗ, можливі зловживання посадових осіб компанії або постачальників, отримувати консультації та брати участь у публічних заходах з тематики групи.

Зазначається, що від УЗ в роботі групи братимуть участь співробітники дирекції з питань закупівель, офісу з антикорупційної діяльності, департаменту економічної та інформаційної безпеки, департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю та інших структурних підрозділів.

Економічна правда