Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому перевезенні пасажирів
Четвер, 3 жовтня 2019, 19:00
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №0893, який передбачає збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.
Документ підтримали 303 народні депутати.
Законом передбачається штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для водіїв і суб'єктів підприємницької діяльності за відмову від пільгового перевезення пасажирів.
Зараз штраф за таке порушення - 8 неоподатковуваних мінімумів.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.
Економічна правда
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