Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому перевезенні пасажирів

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №0893, який передбачає збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.

Документ підтримали 303 народні депутати.

Законом передбачається штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для водіїв і суб'єктів підприємницької діяльності за відмову від пільгового перевезення пасажирів.



Зараз штраф за таке порушення - 8 неоподатковуваних мінімумів.



Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.

Економічна правда