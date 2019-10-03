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Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому перевезенні пасажирів

Четвер, 3 жовтня 2019, 19:00

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №0893, який передбачає збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.

Документ підтримали 303 народні депутати.

Законом передбачається штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для водіїв і суб'єктів підприємницької діяльності за відмову від пільгового перевезення пасажирів.

Зараз штраф за таке порушення - 8 неоподатковуваних мінімумів.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.

Економічна правда

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