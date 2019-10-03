Рада ухвалила закон про боротьбу з рейдерством
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про захист прав власності, який передбачає боротьбу з рейдерськими захопленнями.
Документ підтримали 284 депутати.
Він вводить обов'язкове нотаріальне засвідчення договорів про відчуження корпоративних прав та припиняє діяльність акредитованих державних реєстраторів.
У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що підвищується також відповідальність за порушення реєстраційних процедур.
Крім цього, впроваджується принцип одночасності нотаріальної дії і державної реєстрації прав.
Нагадаємо:
22 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству" для захисту власників бізнесу.
Економічна правда
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