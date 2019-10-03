Рада ухвалила закон про боротьбу з рейдерством

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про захист прав власності, який передбачає боротьбу з рейдерськими захопленнями.

Документ підтримали 284 депутати.

Він вводить обов'язкове нотаріальне засвідчення договорів про відчуження корпоративних прав та припиняє діяльність акредитованих державних реєстраторів.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що підвищується також відповідальність за порушення реєстраційних процедур.

Крім цього, впроваджується принцип одночасності нотаріальної дії і державної реєстрації прав.

Нагадаємо:

22 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству" для захисту власників бізнесу.

Економічна правда