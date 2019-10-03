Апарат РНБО відмовився надавати інформацію про досвід роботи нового секретаря

Апарат Ради національної безпеки і оборони відмовляється оприлюднювати біографічні документи щодо Олексія Данілова, які містять досвід роботи зазначений по рокам.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит голови експертної організації StateWatch Гліба Канєвського на публічну інформацію про досвід роботи Данілова за роками, до того як він вперше був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду в РНБО.

У відомстві повідомили не повинні створювати нову аналітичну інформацію, а тому не можуть задовольнити запит.

"З відомостей у відкритих джерелах не зрозуміло, чим займався Олексій Данілов з 2007 року, - уточнив Гліб Канєвський, і додав, - тому вкрай важливо, аби в РНБО оприлюднили детальну трудову біографію нового секретаря Ради нацбезпеки, адже він матиме доступ до всіх військових тайн".

Нагадаємо:

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

Пізніше сам Данилюк розповів, що пішов із посади, бо не хоче брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

Економічна правда