Рада не змогла скасувати закони про "кешбек" та касові апарати

Верховна Рада не змогла скасувати ухвалення двох законів, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу з метою детінізації розрахунків.

Відповідне голосування відбулося під час засідання в четвер.

Мова йде про законопроекти №1053-1 та №1073, які були ухвалені 20 вересня поточного року. Проекти постанов про скасування відповідних рішень представила депутат Ніна Южаніна. За її словами, деякі поправки, внесені під час підготовки законопроекту до другого читання повністю змінюють суть законопроекту. Також, за її словами, були допущенні порушення Регламенту під час ухвалення документу в цілому.

За постанову щодо скасування першого рішення свої голоси віддали 102 депутати, другого - 108 народних обранців.

Зміни передбачають запровадження ряду мотиваційних заходів для споживачів, щоб вони контролювали проведення розрахункових операцій продавцями та надавачами послуг через реєстратор розрахункових операцій, а для продавців – низку заходів, аби спростити користування РРО і посилити відповідальність за відмову це робити.

Передбачено можливість використання як класичного, так і програмного РРО, відсутність обмежень з боку держави на розробку програмних РРО, реєстрацію програмного РРО через Електронний кабінет.

Норма про "кешбек" набуває чинності з 1 жовтня 2020 року. Вона передбачає, що споживач, який здійснив покупку більш як на 100 грн та отримав чек, має можливість перевірити його на автентичність, і якщо з'ясується, що розрахунковий документ в електронній формі не переданий контролюючим органам, - написати скаргу, на підставі якої може бути призначена перевірка.

Якщо перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.

Також із 1 жовтня 2020 року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування РРО або невидачу чека (100% від суми при першому порушенні і 150% при кожному наступному), які до цього застосовуються в обмеженому розмірі.

Детальніше читайте у матеріалі: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Економічна правда