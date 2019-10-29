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Президент підписав закон про штрафування депутатів за прогули

Вівторок, 29 жовтня 2019, 20:52

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 196-ІХ, який передбачає невиплату заробітної плати народним депутатам у разі пропуску без поважних причин 30% голосувань або понад 50% засідань комітету.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Документом передбачається припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, якщо він протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

Крім того, відповідно до закону, підставою для нарахування заробітної плати народному депутату буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту на кожному пленарному засіданні. 

Дані такого обліку оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Економічна правда

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