Зеленський відкрив Центр розвитку стартапів у Маріуполі

Президент Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру розвитку стартапів 1991 Mariupol - у центрі займатимуться розвитком акселераційних та освітніх програм.

Про це повідомляється на сайті президента.

"Я дуже радий, що такі події відбуваються саме в Маріуполі, і ми починаємо. Я думаю, що у нас буде "парад міст" України, де будуть такі самі талановиті люди.

"Ми шукаємо таких людей. Їх дуже багато в Україні, і це круто. Ми вас вітаємо з відкриттям і будемо допомагати, інвестувати в людей", - заявив президент.

Він також закликав віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернути увагу на стартапи, представлені у Центрі.

1991 Mariupol – центр розвитку стартапів на сході України та новий простір для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону.

Зазначається, що 1991 Mariupol стане місцем зустрічі інноваторів, молодих талантів, активних громадян, місцевої влади, представників бізнесу та інвесторів.

Проект ініціювала українська технологічна організація SocialBoost.

Напрями роботи Центру: акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців, програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи, коворкінг-простір для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців з доступом до спеціальних технічних та нетехнічних партнерських умов.

Економічна правда