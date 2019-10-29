Prozorro інтегрувалася з реєстром податкової служби

З 29 жовтня дані щодо відсутності/наявності податкової заборгованості переможця тендеру потраплятимуть в систему Prozzoro за автоматичним запитом.

Про це повідомляє прес-служба Prozzoro.



"До сьогодні держзамовники для перевірки відсутності податкової заборгованості переможця аукціону могли просити у постачальника довідку з податкової (ДФС). Відповідно, бізнес витрачав час на черги за довідками у відділеннях, надсилав запити через е-кабінети.

Інколи підприємці так і не встигали отримати документ, замовник міг втратити найбільш економічно вигідну пропозицію.

Тепер державні замовники можуть не запитувати у бізнесу паперові чи електронні довідки, а зазначати в тендерній документації, що керуватимуться даними в Prozorro", - коментують на сайті порталу.



Зазначається, що постачальники, у свою чергу, мають ретельно ознайомитися з тендерною документацією, і у разі відсутності в ній можливості перевірки податкової заборгованості на основі даних в Prozorro, звернутися з вимогою до замовника.

Замовник може внести зміни в тендерну документацію до завершення терміну подачі пропозицій.

"Інтеграція з реєстром податкової служби (ДФС) - черговий крок на шляху до "безпаперових закупівель". Раніше Prozorro інтегрувалася з ЄДР та держреєстром лікарських засобів. Триває електронізація тендерної документації.

В планах до кінця року - інтеграція з Державною казначейською службою України, яка дасть можливість автоматичної передачі даних про здійснення оплати за договорами про закупівлю", - зазначає прес-служба Prozzoro.

Порядок взаємодії системи закупівель та реєстру ДФС з метою перевірки податкової заборгованості учасників закупівель врегульовано спільним наказом Мінеконорозвитку та Мінфіну № 37/11.