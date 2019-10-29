Мийні засоби можуть зникнути з українських полиць - ЄБА

У випадку прийняття змін до Технічного регламенту, якими пропонується повна заборона на використання фосфатів та інших сполук фосфору у складі мийних засобів, вони можуть зникнути з українських полиць з липня 2020 року.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Проект постанови Кабміну щодо внесення змін до Технічного регламенту на мийні засоби опублікували минулого тижня.

"Як зазначають оператори ринку мийних засобів, при виробництві засобів для прання та чищення фосфати не використовуються.

З іншого боку, існує деяка невелика частина фосфонатів, що є сполуками фосфору, але вони є необхідними складовими мийних засобів, адже саме ці сполуки діють при видаленні плям, відбілюванні, тощо та у кількостях, що використовуються у цих засобах, не становлять ризику для навколишнього середовища", - пояснюють в ЄБА.

Зазначається, що у фосфонатах вміст фосфору не становить великого ризику евтрофікування (підвищення рівня первинної продукції водойм), оскільки в станціях очищення стічних вод 80 - 97% фосфонатів видаляються з води до мулу стічних вод.

"Провідні виробники та імпортери мийних засобів вітали та підтримували прийнятий у 2008 році Технічний регламент на мийні засоби.

Так, він впроваджував в Україні гармонізовані з ЄС норми щодо регулювання мийних засобів. Після його прийняття, компанії максимально адаптувати виробництво продукції в Україні з нормам ЄС та, як було зазначено, відмовились від використання фосфору в граничних межах його вмісту (відповідно до законодавства, не більше 0,5 г у дозуванні, наприклад, прального порошку)", - заявили в організації.

Там підкресллють, що пропонована редакція документу не узгоджується з деякими положеннями, встановленими Регламентом Європейського Парламенту та Ради (№648/2004 та №259/2012).

"У разі прийняття відповідних змін, це може призвести до суттєвого зростання цін на мийні засоби або ж повного зникнення вже з липня 2020 року із українських полиць дійсно тих виробів, якими ми користувались тривалий час, але, які відповідно до чинного законодавства вважаються безпечними до використання", - наголосила Оксана Жаркова, координатор комітетів Європейської Бізнес Асоціації.

У ЄБА звернулись до Міністерства енергетики та захисту довкілля щодо можливості залишити чинними норми щодо обмеження використання фосфатів та інших сполук фосфору у мийних засобах.

Економічна правда