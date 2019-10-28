ЄС запропонував схему транзитного договору між Україною і Росією — Оржель

Європейська сторона запропонувала схеми, відповідно до яких Україна та Росія підпишуть договір про транспортування газу.

Про це під час пресконференції поінформував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє "Укрінформ".

"У мене є враження, що ми рухаємося у позитивному напрямку. Європейські партнери запропонували схеми, за якими може бути підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, зважаючи на чітку позицію України щодо забезпечення безпеки постачання у регіоні, забезпечення стабільного постачання на європейські ринки, а також стабільних обсягів, що необхідні для роботи газотранспортної системи", - сказав міністр.

За його словами, українська сторона повністю підтримує позицію європейських партнерів та продовжує діяльність щодо приведення українського законодавства у відповідність до європейського і створення незалежного оператора ГТС.

"Він (незалежний оператор - ред.) буде підписувати ці договори. Ми дійсно працюватимемо у рамках європейського законодавчого поля", - відзначив Оржель.

Російська сторона, у свою чергу, порушувала питання юрисдикції арбітражів та обсягів поставки газу, поінформував міністр.

"Це елемент пакетної позиції. Разом з тим я хочу підтвердити, що питання транзитного договору не напряму пов'язане з іншими пакетними домовленостями. Якщо ми говоритимемо про інші пакетні домовленості, вони мають бути побудованими на двосторонніх інтересах", - додав Оржель.

Нагадуємо:

28 жовтня у Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля України повідомив, що наступний раунд транзитних переговорів планується у листопаді.