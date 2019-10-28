Мінсоцполітики збирається переглянути "пакунок малюка" на 2020 рік

Міністерство соціальної політики збирається передивитися вміст набору для допомоги при народженні дитини.



Про це заступник міністра соціальної політики Олег Коваль розповів в інтерв’ю для "Дзеркало тижня".

"Що ж до вмісту "пакунку малюка", він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада — початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна "пакунка" залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо", – наголосив заступник міністра.

Як зазначив Коваль, Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із „бебі-боксами" для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка з початку програми „пакунок малюка" (вересень 2019 року), не отримала жодного „бебі-боксу". Замість „бебі-боксу" породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

"Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення", – підкреслив Коваль.

Нагадаємо:

"Пакунок малюка" — це набір із двадцяти п'яти необхідних речей для новонароджених. У нього входять підгузки, кілька видів пелюшок, дві ковдри, шкарпетки та одяг, предмети дитячої гігієни, рушник, іграшка.

Отримати його можуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь. Пакунок надається кожній родині при виписці з пологового будинку.

За даними Мінсоцполітики з початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали „пакунок малюкаˮ, що становить 99 % від кількості дітей, народжених з 01.09.2018.

У тому числі 233 946 дітей забезпечено „пакунком малюкаˮ у поточному році (народжено 232 114 дітей).

З 01.09.2018 здійснено доставку 364 985 „пакунків малюкаˮ (у тому числі 89 701 пакунок – відповідно до проектних угод 2019 року).