JP Morgan покращив прогноз курсу гривні до 25 за долар до кінця року

Аналітики американського фінансового холдингу JP Morgan покращили оцінку курсу гривні до кінця 2019 року до 25 гривень за долар з 25,5 гривень за долар місяцем раніше.

Про це йдеться в оновленому прогнозі холдингу, передає "Інтерфакс-Україна".

У прогнозі йдеться, що у першому кварталі 2020 року гривня може знизитися до 25,5 гривень за долар, у другому - до 26,3 грн/дол і до 27 грн/дол у третьому.

За розрахунками аналітиків JP Morgan, зростання ВВП України в 2019 році становитиме 4,3%, а у 2020 році темп зростання ВВП знизиться до 3,8%.



На думку експертів, найбільшими ризиками для української економіки залишаються суди щодо Приватбанку, які можуть затягнутися на тривалий період у зв'язку зі значною кількістю справ.



"Приватбанк залишиться великою загрозою для співпраці з Міжнародним валютним фондом, найімовірніше, протягом трьох років після узгодження EFF", - заявили аналітики.

Вони додали, що очікують укладення угоди EFF до кінця поточного року, а на початку 2020 року - розподілу коштів МВФ.



У JP Morgan вважають, що парламент може затвердити бюджет України до 20 листопада. Вони також очікують, що закон про криміналізацію незаконного збагачення, схвалений у першому читанні, буде затверджено в остаточному варіанті до кінця поточного року.

Нагадаємо:

Раніше у Нацбанку повідомили, що продовжать дотримуватися режиму плаваючого курсу валют, тобто не будуть втручатися у його ринкову динаміку без нагальних потреб.