В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий транзитний контракт не домовляться - Вітренко

У випадку, якщо РФ та Україна не домовляться про новий контракт на транит російського газу через ГТС України, у ГТС можуть закачати водень - він буде використовуватись для збереження енергії, яку виробили з альтернативних джерел.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії.

Водень може бути тієї субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел - вітру чи сонця - або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню", - сказав він.

За його словами, Україна працює над тим, щоб бути енергетичним мостом між різними країнами Європи.

"Щоб можна було, наприклад, транспортувати газ з Румунії, де є профіцит, у такі країни, як Словаччина, Польща або Молдова. Питання транспортування газу до Молдови, до речі, буде актуальним і цієї зими, оскільки Молдова теж залишиться без російського газу, якщо не буде транзиту. Всі ці можливості вивчаються, використання їх не є простим, але перспектива є", - підкреслив Вітренко.

"З іншої точки зору, найближчим часом ми не зможемо отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же дохід, який отримуємо зараз, коли є транзит", - додав він.

Нагадаємо:

28 жовтня у Брюсселі почався черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні ЄС-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року.

Під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.

Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості наразі немає.