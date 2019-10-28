Верховний Суд став на бік ОККО у "газовій" справі проти АМКУ

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які підтверджували правомірність висновків Антимонопольного комітету про змову на ринку автогазу щодо компанії "ОККО-Контракт" та направив справу на повторний розгляд.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 22 жовтня, передає enkorr.

"Таким чином, Верховний Суд вперше став на бік учасників ринку в суперечці з Антимонопольним комітетом щодо "змови" на ринку скрапленого газу, який, за словами комітету, мав місце в серпні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

"Верховний Суд прийшов до висновку, що суди попередніх інстанцій належним чином не встановили всі обставини справи і не оцінили доказів в їх сукупності, а також не надали належної оцінки відповідним аргументам підприємства", - йдеться в рішенні суду.

Колегія суддів також зазначила, що ознаки схожих дій, до яких апелює АМКУ, не можуть бути єдиним доказом наявності попередньої змови між учасниками ринку. Схожі дії могли стати результатом збігу або бути продиктованими специфікою ринку автогазу.

Нагадаємо:

У травні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував на 77 мільйонів гривень мережі АЗС WOG, SOCAR і ОККО за змову в сегменті торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.