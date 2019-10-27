"Інтерпайп" Пінчука завершила реструктуризацію боргу

Трубно-колісна компанія "Інтерпайп" завершила реструктуризацію з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на 200 млн доларів з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з релізом, в результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на 309 млн доларів під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на 45,808 млн доларів із погашенням в кінці 2020 року.

Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку "Інтерпайпу" в найближчі 10 років.

Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов'язання групи щодо кредитів на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредити сумою 45 млн доларів з погашенням в кінці 2020 року.

На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму 50 млн доларів і надали додаткове резервне зобов'язання розміром 20 млн доларів для сприяння операційним показниками групи після реструктуризації.

"Група продовжує свою діяльність, приділяючи основну увагу ключовим стратегічним ініціативам, таким як реалізація інвестиційної програми, диверсифікація своєї географічної присутності і асортименту продукції з метою зміцнення свого становища як провідного виробника труб і коліс на традиційних ринках і збільшення продажів своєї продукції на світових ринках", - підкреслюється в заяві групи.

Також зазначається, що група високо цінує підтримку, надану їй усіма зацікавленими сторонами в процесі реструктуризації.

Група вважає, що стійка і надійна структура капіталу була забезпечена в результаті реструктуризації і забезпечить міцну основу для майбутнього зростання бізнесу.

Як повідомлялося, термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні 1000 доларів основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю 410,53 доларів.

В результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в 82 млн доларів на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов'язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь в реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується до 31 грудня 2023 року викупити нові облігації сумою 150 млн доларів "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

Раніше в меморандумі "Інтерпайп" пояснював, що на фінансові показники групи істотно вплинули несприятливі ринкові зміни, викликані зниженням цін на нафту та інші товари, а також геополітичні події в регіоні, що відбулися за останні роки.

У період з 2012 до 2016 рр. виручка і EBITDA групи скоротилися на 71% і 85% відповідно, що призвело до зниження здатності компанії погашати борг.

У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов'язання і пропустила заплановані виплати основного боргу розміром $ 106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів за позиками групи і початку процесу фінансової реструктуризації.

Як зазначала компанія, відтоді дохід і EBITDA відновилися, збільшившись в 2017 році на 59% і 158% відповідно в порівнянні з 2016 роком. У 2018 році загальний виторг групи зріс на 33,3% - до 1,74 млрд доларів, EBITDA - на 31,8%, до 157,6 млн доларів, а чистий збиток скоротився на 28,5% - до 48 млн доларів.

Згідно з меморандумом, пропонувалося реструктуризувати заборгованість обсягом 1,411 млрд доларів у 400 млн доларів. Зокрема, 263,2 млн доларів боргів з електросталеплавильного комплексу "Дніпросталь" було запропоновано реструктуризувати в 72,6 млн доларів, 125,4 млн доларів за кредитами на поповнення оборотного капіталу - в 45 млн доларів, 725,4 млн доларів з іншими кредитами - в 200,3 млн доларів.

У документах також зазначалося, що новою холдинговою компанією "Інтерпайпу" замість Interpipe Limited стає Interpipe Holdings Plc.

"Інтерпайп" входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".