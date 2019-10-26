Американці витратять 2,7 мільярда доларів на цукерки до Хелловіну
Американці продовжують витрачати гроші на покупку цукерок до Хелловіну, хоча і обмежують себе в споживанні солодкого.
Про це йдеться в новому дослідженні Національної асоціації кондитерів (NCA), передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з оцінками NCA, цього року на покупку цукерок до 31 жовтня буде витрачено 2,7 млрд доларів. За традицією солодощі роздають дітям, які на свято стукають у двері і просять частування.
Роздавати цукерки мають намір 77% опитаних NCA американців.
Шоколад залишається найпопулярнішими ласощами: йому надають переваги 68% учасників опитування.
На другому місці - традиційні іриски з кукурудзяним сиропом (candy corn), на які припадає 10%. Решту, 9%, містять жувальні цукерки, м'ятні льодяники, карамель, льодяники на паличці і цукерки з лакрицею.
При цьому більшість респондентів (85%) надають переваги кондитерським виробам невеликого розміру, зазначає NCA.
Приблизно 90% батьків хочуть скористатися Хелловіном, щоб поговорити зі своїми дітьми про необхідність дотримуватися помірності в споживанні солодощів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua