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Американці витратять 2,7 мільярда доларів на цукерки до Хелловіну

Субота, 26 жовтня 2019, 14:21

Американці продовжують витрачати гроші на покупку цукерок до Хелловіну, хоча і обмежують себе в споживанні солодкого.

Про це йдеться в новому дослідженні Національної асоціації кондитерів (NCA), передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оцінками NCA, цього року на покупку цукерок до 31 жовтня буде витрачено 2,7 млрд доларів. За традицією солодощі роздають дітям, які на свято стукають у двері і просять частування.

Роздавати цукерки мають намір 77% опитаних NCA американців.

Шоколад залишається найпопулярнішими ласощами: йому надають переваги 68% учасників опитування.

На другому місці - традиційні іриски з кукурудзяним сиропом (candy corn), на які припадає 10%. Решту, 9%, містять жувальні цукерки, м'ятні льодяники, карамель, льодяники на паличці і цукерки з лакрицею.

При цьому більшість респондентів (85%) надають переваги кондитерським виробам невеликого розміру, зазначає NCA.

Приблизно 90% батьків хочуть скористатися Хелловіном, щоб поговорити зі своїми дітьми про необхідність дотримуватися помірності в споживанні солодощів.

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США

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