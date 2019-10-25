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"Укрзалізниця" не буде добудовувати Дарницький вокзал у Києві

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 19:55
 

"Укрзалізниця" не бачить економічної доцільності добудовувати Дарницький вокзал в Києві.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дарницький вокзал - це складна тема. Історія вже трохи пішла вперед - там побудувалася певна кількість комерційних центрів навколо. Тому поки ми не бачимо економічної доцільності добудовувати цей об'єкт", - заявив він.

Раніше, в 2015 році, "Укрзалізниця" планувала відкрити в недобудованому будинку Дарницького вокзалу адміністративну частину, торговий комплекс і вела переговори про можливе відкриття там готелю.

Нагадуємо:

У 2013 році Міністерство інфраструктури та "Південно-Західна залізниця" заявляли про наміри залучити інвесторів для завершення будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві на вул.Привокзальна, 3.

Тоді орієнтовна кошторисна вартість другої черги будівництва становила 1,793 млрд грн.

Перша черга будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві була завершена в січні 2007 року.

До її складу увійшли транзитний пішохідний тунель під усіма шляхами з виходами на платформи, південний вестибюль, південна і північна ділянки привокзальної площі.

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