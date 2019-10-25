Кабмін запустив сайт про земельну реформу

Кабінет міністрів запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян з майбутньою земельною реформою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

"Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить корисні посилання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Громадське, інформація, представлена на урядовому сайті, пояснює принципи запровадження ринку землі, узгоджені відповідно до погодженого профільним комітетом Ради законопроєкту. Цей законопроєкт є альтернативним урядовому. Його ще не ухвалили та не виносили на розгляд парламенту.

Дізнатися більше про земельну реформу можна за посиланням - http://zemelnareforma.info/.