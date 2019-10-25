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Рівень неформальної зайнятості найнижчий за 10 років - Держслужба зайнятості

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:33

В Україні зменшується кількість людей, які працюють без оформлення трудових відносин чи реєстрації підприємництва (неформальна зайнятість).

Про це повідомляє пресслужба Держслужби зайнятості.

"Показник неформальної зайнятості - найнижчий за останні 10 років. Сприяння детінізації лишається пріоритетом державної служби зайнятості. Маючи найбільшу базу вакансій, ми допоможемо українцям та українкам знаходити легальну роботу", - заявила директор служби Ольга Макогон.

Зазначається, що кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у 1 півріччі 2019 року, у порівнянні з 1 півріччям 2018 року, зросла на 202 тис осіб та становила 16,5 млн осіб.

"Кількість працюючих в тіньовій сфері скорочується й одночасно збільшується число зайнятих офіційно.

Кількість зайнятих громадян у віці 15-70 років у неформальному секторі економіки у 1 півріччі 2019 року скоротилася на 94 тис осіб та становила 3,5 млн осіб. Питома вага зайнятих у неформальному секторі, серед усього зайнятого населення, зменшилася з 21,8% до 21%", - йдеться у повідомленні.

Серед видів економічної діяльності неформальна зайнятість була найбільш поширеною у сільському, лісовому та рибному господарствах (42%), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (18%), а також у будівництві (16%).

Найбільш розповсюджена неформальна зайнятість є серед осіб віком від 40 до 49 років (у неформальному секторі за підсумками першого півріччя були зайняті 829,7 тис громадян).

Економічна правда

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