Google: Квантовий комп'ютер вперше перевершив звичайний

Компанія Google офіційно оголосила про досягнення квантової переваги.

Вперше компанія заявляла про це у вересні, але тепер дослідницьку статтю Google опублікували в науковому журналі Nature, передає TJournal.

У статті Google пояснює, як 53-кубітному квантовому комп'ютеру Sycamore знадобилося всього 200 секунд, щоб виконати обчислення, яке б потрібно було найшвидшому суперкомп'ютеру в світі 10 тисяч років.

"Теоретично, це відкриває безліч перспектив для майбутніх технологій - розробки досконаліших батарей і ліків або мінімізації викидів від сільськогосподарських хімікатів і вдосконалення машинного навчання", - пише видання.

Однак на даному етапі Sycamore майже непотрібний на практиці - його розробили для демонстрації того, на що здатний квантовий комп'ютер.

В інтерв'ю MIT Technology Review генеральний директор Google Сундар Пічаї порівняв експеримент з першим польотом братів Райт.

"Перший літак пролетів всього 12 секунд, і це не може бути застосовано на практиці. Але це показало можливість того, що літак може літати", - заявив Пічаї.

В кінці вересня The Financial Times звернула увагу на доповідь Google, викладену на сайті NASA - там повідомлялося, що розробка компанії змогла за три хвилини і 20 секунд зробити обчислення, на які найсучаснішому суперкомп'ютеру Summit компанії IBM знадобиться близько 10 тисяч років.

Тоді доповідь швидко видалили, а Google відмовилася її коментувати.