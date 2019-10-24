Радіоактивні відходи ЧАЕС не захоронювались в минулому році

Державне агентство з управління зоною відчуження не транспортувало і не захоронювало радіоактивні відходи енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції, хоча кошти на це виділялися.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на аудиторські звіти.

Зазначено, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, яка сталася 33 роки тому, фінансується за десятьма бюджетними програмами.

Як повідомляється, аудиторській звіт щодо використання коштів за цими програмами з 2016-го по 2018 роки показав низку факторів, які призводять до несвоєчасного виконання завдань ДАЗВ з управління зоною відчуження.

Зазначається, у 2018 році по одній з бюджетних програм радіоактивні відходи енергоблоків ЧАЕС не були трансформовані та захоронені взагалі.

Попри те, що кошти на це виділялися. Крім того, аудитори виявили, що торік не було побудовано жодного об’єкта із захоронення радіоактивних відходів.

Причина в тому, що держпідприємства із системи ДАЗВ делегували одне одному функцію перевезення радіоактивних відходів і зрештою аж у листопаді 2018 року вирішили оголосити конкурс на замовлення послуг з перевезення.

Відкриті торги кілька разів не відбулися — подавав заявку тільки один учасник. Для перевезення радіоактивних відходів необхідна ліцензія та спеціально обладнаний транспорт. Таких перевізників в Україні всього кілька.

Зрештою тендер відбувся без конкуренції. Однак вчасно договір з фірмою не уклали, радіоактивні відходи не вивезли й не захоронили у 2018 році взагалі.

За поясненнями, Слідство.Інфо звернулося до Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.

У відповідь на запит журналістів там повідомили, що до сховищ зони відчуження на захоронення чи зберігання надійшли інші радіоактивні відходи, а ці минулого року не захоронили через нестачу часу.



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