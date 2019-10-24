Укрзалізниця і Київпастранс посварилися в Facebook через електричку

Столичне транспортне КП "Київпастранс" і Укрзалізниця влаштували публічну перепалку у соцмережі після крадіжки обладнання, у результаті чого міська електричка вранці не вийшла на маршрут.

"Київпастранс" звинуватив "Укрзалізницю" в тому, що вона вкотре зірвала рух міських електропоїздів, адже не змогла захистити потяги на технічній станції "Борщагівка" від вандалів, які понівечили вагони та вкрали дроти електрообладнання.

"На жаль, ані сплагіачений металобрухт (чи як його там – залізомен, також вкрадений образ Роберта Дауні зі славнозвісного фільму "Залізна людина"), ані представники воєнізованої охорони "Укрзалізниці", з якою ми маємо договірні відносини на охорону електропоїздів, не впоралися зі своїм головним обов’язком та не вберегли електрички від чергових випадків вандалізму і не змогли затримати вандалів.

Певно, вони здатні показово лише "душити" природу", - йдеться в повідомленні "Київпастрансу" у Facebook.





У КП додали, що за фактом вандалізму відкриті кримінальні провадження.

"Наразі ми разом із КМДА оперативно шукаємо матеріальні ресурси для проведення якнайшвидшого ремонту обкрадених електропоїздів та відновлення руху відповідно до графіка", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу "Укрзалізниця" звинуватила столичне КП, що воно саме краде запчастини, і нагадала, що час сплатити 17,5 мільйона гривень боргів.

"Київпастранс, визнайте вже, що електричка – то не ваше! І всі намагання перекласти відповідальність на інших не зробить її кращою.

У вас нічого не крали цієї ночі на технічній станції "Борщагівка". Розкрадання міжвагонного обладнання електропоїздів, що курсують на маршруті міської електрички, було зафіксовано на станції "Дарниця". Про це воєнізована охорона Укрзалізниці повідомила правоохоронців", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у Facebook.

В УЗ відзначили, що загалом це вже не перший випадок, коли залізничники виявляють відсутність певних деталей електричок після рейсів.

"Підозрюємо, що їх розкрадають під час курсування поїздів. Чи то, може, Київпастранс збирає запчастини для створення свого "Київпастрансформера"? І, між іншим, поверніть борги за використання інфраструктури 11,4 млн грн та ремонт рухомого складу – 6,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.