Для Київського метрополітену планують купити до 50 нових вагонів

Депутати Київської міської ради прийняли рішення, яке має на меті поповнити парк рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рішення підтримали 67 депутатів.

Нових вагонів планують купити на загальну суму до 50 мільйонів євро.

Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.

"У мерії кажуть, це забезпечить більш якісне та швидше переміщення містом. А також дозволить зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці", - йдеться у повідомленні.

Торік Київський метрополітен перевіз майже 500 мільйонів пасажирів. Інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину "пік" на лінії випускається 546 вагонів.

Економічна правда