"Нафтогаз" розкритикував заяву Кличка про початок опалювального сезону в Києві
"Нафтогаз" вважає передчасним рішення про початок опалювального сезону у Києві 25 жовтня, оскільки за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
"Не хочемо псувати настрій пану Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода. Найближче похолодання у наступний вівторок - буде до +8, а вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11", - підкреслили у "Нафтогазі".
У компанії зауважили, що з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули і опалювати порожні класи немає сенсу.
"Ми розуміємо хвилювання за температурний режим у лікарнях та садочках, але, можливо, варто підійти до підключення вибірково. Щоб кияни могли зекономити свої кошти і не опалювати повітря", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Столична влада планує розпочати опалювальний сезон у житлових будинках Києва з 25 жовтня.
Економічна правда
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