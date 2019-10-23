"Нафтогаз" розкритикував заяву Кличка про початок опалювального сезону в Києві

"Нафтогаз" вважає передчасним рішення про початок опалювального сезону у Києві 25 жовтня, оскільки за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Не хочемо псувати настрій пану Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода. Найближче похолодання у наступний вівторок - буде до +8, а вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11", - підкреслили у "Нафтогазі".

У компанії зауважили, що з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули і опалювати порожні класи немає сенсу.