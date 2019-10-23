Держгеокадастр відкрив дані про земельні ділянки

Держгеокадастр почав оприлюднювати висновки про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Інформація оновлюватиметься автоматично один раз на добу. Інформація Держгеокадастру доступна за посиланням.

"Більше того, там розміщено інформацію про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проекту, дату, номер та тип висновку, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, що видав висновок", - йдеться у повідомленні.

Також функціонал дозволяє здійснювати пошук за вибраним параметром, зокрема за регіоном, типом або статусом висновку.

Зазначається, що базу створили за дорученням прем’єр-міністра Олексія Гончарука, вона забезпечить прозорість і публічність у сфері земельних відносин.

Економічна правда