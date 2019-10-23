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"Запоріжсталь" змінить генерального директора

Середа, 23 жовтня 2019, 15:57

Металургійний комбінат "Запоріжсталь", що входить в групу "Метінвест" Рината Ахметова, змінює гендиректора — тепер керувати підприємством буде Олександр Мироненко.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці нинішній керівник комбінату Ростислав Шурма.

"25 листопада відбудеться збір акціонерів, на якому я передам всі права керування і відповідальність за комбінат своєму колезі - Олександру Мироненко", - заявив Шурма.

Ростислав Шурма очолював "Запоріжсталь" з 2012 року.

До цього він перебував на посаді директора металургійного дивізіону групи "Метінвест".

Олександр Мироненко, який очолить підприємство, працює в "Метінвесті" з 2007 року.

Був експертом з планування виробництва і продажів болгарського "Промет Стіл" та членом наглядової ради Єнакієвського коксохіму. З 2017 року є головою наглядової ради "Промет Стіл".

Економічна правда

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