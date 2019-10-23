В офіційній трудовій діяльності нового секретаря РНБО пробіл в 7 років

В офіційних відомостях щодо трудової діяльності нового секретаря РНБО Олексія Данілова не вказано, де він працював протягом 2007-2012 років, а також протягом 1997-1999 років.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційну відповідь Апарату РНБО.

Крім того, на веб-порталі Українського фонду підтримки підприємництва, який Данілов очолював протягом 2012-2019 років остання інформація про діяльність фонду датована 2013 роком.

До 1997 року Данілов обіймав посаду голови Луганської міської ради народних депутатів. Після 1999 року викладав на кафедрі менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля в м. Луганськ.

Остання державна посада Олексія Данілова датована 2006-2007 роками, коли він був обраний народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко.

"Секретар Ради нацбезпеки і оборони - це одна із ключових посад в державі, яка має доступ до військово-політичних таємниць, - зауважив Гліб Канєвський і додав, - тому важливо розуміти чим займався Олексій Данілов в роки, по яким відсутня інформація в Апараті РНБО".

Нагадаємо, шоумен і комік Сергій Сивохо повідомив про своє призначення радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу