Нардеп не задекларував будинок на Трухановому острові — Bihus.info

Народний депутат від "Слуги народу" і колишній гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко користується незадекларованим маєтком у природоохоронній зоні – на Трухановому острові у Києві.

Джерело: Bihus.info, "Українська правда"

Деталі: Задекларувати нібито орендований будинок на острові Ткаченко мав ще будучи кандидатом у народні депутати, але цього так і не зробив.

Основний будинок, два будинки меншого розміру і подвір’я з озерцем на ганку розташовані посеред ділянки землі у 4 гектари.

Цю ділянку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно".

Будувати на цій землі житло заборонено: це земля лісогосподарського призначення, яка належить до прибережної захисної смуги і входить до охоронної зони.

Наразі маєток оточено парканом. На автоматичних воротах постійно чергує сторож, який пояснює охочим підійти до води, що це – приватна територія.

Фото з цього незаконного маєтку на Трухановому острові Олександр Ткаченко оприлюднив ще у травні 2018 року, що свідчить про те, що використовує він його більше року.