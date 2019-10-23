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Рада Нацбанку ініціює розширення своїх повноважень і статусу

Середа, 23 жовтня 2019, 11:10

Рада Національного банку звернеться до Верховної Ради з пропозицією ініціювати внесення змін до закону про НБУ, згідно з якими Рада зможе встановлювати для правління ключові показники ефективності грошово-кредитної політики, а функція оцінки і контролю за грошово-кредитною політикою буде підкріплена інструментом впливу.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

"Розглянути можливість розширення повноважень Ради, надання їй статусу керівного органу НБУ, наділеного більш дієвим інструментарієм в частині прийняття рішень в разі недосягнення поставлених перед НБУ цілей", - написав він.

Також Рада НБУ вважає за потрібне усунути залежність в оплаті праці членів Ради від членів правління; посилити підзвітність правління і Ради суспільству; усунути суперечності щодо об'єкта перевірки НБУ зовнішнім державним органом контролю (не повинно бути неохоплених сферою зовнішнього контролю об'єктів НБУ).

За словами Данилишина, Раді слід збільшити рівень комунікацій з Верховною Радою, продовживши практику регулярного запрошення народних депутатів на засідання Ради, і щоквартально заслуховувати звіт правління про стан валютного ринку, інтервенцій НБУ на валютному ринку і про стан золотовалютних резервів.

До інших пропозицій Ради НБУ відноситься пропозиція регулювати питання управління власним капіталом НБУ в частині уточнення терміна "грошово-кредитні зобов'язання" і зменшення розміру загальних резервів; посилення незалежності підрозділу внутрішнього аудиту НБУ, забезпечення незалежності Секретаріату Ради.

Економічна правда

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НБУ Данилишин

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